Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Мичков без очков против «Миннесоты»: 2 броска, 2 хита, 2 потери и «минус 1» за 12:07 — минимальное время в сезоне. Матвей вновь не играл в овертайме

Форвард «Филадельфии» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:1 ОТ).

На счету 20-летнего россиянина 1 (1+0) очко в 5 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:50.

Сегодня Матвей (12:07 — минимальное время в сезоне, 3 смены в третьем периоде и 0 в овертайме, 2:21 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

У него 2 броска в створ, 2 силовых приема и 2 потери.

Мичков без очков во 2-м матче подряд на старте сезона: 0 бросков и «минус 1» за 13:27 против «Каролины». У него 9-е время среди форвардов «Флайерс» и ни одной смены в овертайме.