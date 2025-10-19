Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых 5 матчах в сезоне. У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов, 17 бросков и «минус 1»

Капитан «Эдмонтона» продлил безголевую серию в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:5), в котором отметился ассистом.

В 5 играх в сезоне у 28-летнего канадца 7 (0+7) очков при 17 бросках в створ и полезности «минус 1».

Коннор проводит 11-й сезон в НХЛ. Он впервые в карьере не забросил ни одной шайбы в 5 играх подряд со старта регулярки.

До этого худший результат по голам на таком отрезке был в прошлом сезоне (1 шайба, заброшенная в 5-й игре).

Макдэвид — 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» (приза лучшему бомбардиру регулярки). В сезоне-2022/23 он выиграл «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу, 64 шайбы в 82 играх).

Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50−60 голов за сезон — не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами».