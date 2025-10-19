Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

«Каролина» одержала 5 побед в 5 матчах на старте сезона НХЛ. Команда Бринд’Амора — единственная в лиге без поражений

«Харрикейнс» обыграли «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ) на выезде.

До этого команда под руководством Рода Бринд’Амора справилась с «Нью-Джерси» (6:3), «Филадельфией» (4:3), «Сан-Хосе» (5:1) и «Анахаймом» (4:1).

«Каролина» в 3-й раз в истории начала сезон с 5+ побед подряд. Рекордной была стартовая серия из 9 побед в сезоне-2019/20.

Клуб из Роли лидирует в Восточной конференции с 10 очками. При этом «Харрикейнс» — единственная команда НХЛ, еще ни разу не проигравшая в этом сезоне.

Свечников без очков в первых 5 играх на старте сезона НХЛ. У него 2 броска, 1 хит и «минус 1» за 11:42 против «Кингс» — минимальное время среди форвардов «Каролины».