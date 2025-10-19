«Каролина» одержала 5 побед в 5 матчах на старте сезона НХЛ. Команда Бринд’Амора — единственная в лиге без поражений

До этого команда под руководством Рода Бринд’Амора справилась с «Нью-Джерси» (6:3), «Филадельфией» (4:3), «Сан-Хосе» (5:1) и «Анахаймом» (4:1).
«Каролина» в 3-й раз в истории начала сезон с 5+ побед подряд. Рекордной была стартовая серия из 9 побед в сезоне-2019/20.
Клуб из Роли лидирует в Восточной конференции с 10 очками. При этом «Харрикейнс» — единственная команда НХЛ, еще ни разу не проигравшая в этом сезоне.
Свечников без очков в первых 5 играх на старте сезона НХЛ. У него 2 броска, 1 хит и «минус 1» за 11:42 против «Кингс» — минимальное время среди форвардов «Каролины».