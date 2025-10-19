Давыдов о Шипачеве: «В НХЛ из рекордов Овечкина делают “конфетку”. У Вадима в КХЛ вот-вот падет тысяча очков — историческое событие! Ажиотажа от лиги и СМИ не вижу, обидно»

— Вскоре. Меня тут порадовал ваш коллега, который уже позвонил в Нью-Йорк вице-президенту НХЛ Биллу Дэйли и весь в волнении поинтересовался, как там будут отмечать 900-й гол Овечкина. Все понимают, что новый рубеж вот-вот покорится. И вот тут мне немного обидно за наш внутренний хоккей, за КХЛ.