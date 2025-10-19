Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
3
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.75
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.93
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.38
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.36
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Давыдов о Шипачеве: «В НХЛ из рекордов Овечкина делают “конфетку”. У Вадима в КХЛ вот-вот падет тысяча очков — историческое событие! Ажиотажа от лиги и СМИ не вижу, обидно»

— Когда нам ждать 900-й гол Овечкина?

Источник: Sports

— Вскоре. Меня тут порадовал ваш коллега, который уже позвонил в Нью-Йорк вице-президенту НХЛ Биллу Дэйли и весь в волнении поинтересовался, как там будут отмечать 900-й гол Овечкина. Все понимают, что новый рубеж вот-вот покорится. И вот тут мне немного обидно за наш внутренний хоккей, за КХЛ.

— Почему, Виталий Семенович?

— Я так понимаю, что из рекордов нашего Александра за океаном продолжают делать «конфетку». Там будут крутить эту мыльную снайперскую оперу до тех пор, пока Овечкин с ними не попрощается.

А вот у нас в КХЛ, к сожалению, к красивым цифрам и рекордам не такой интерес. Если я правильно считаю, на счету Вадима Шипачева уже 986 очков в КХЛ, вот-вот падет первая тысяча — историческое событие!

Но по-прежнему не вижу никакого ажиотажа со стороны лиги и прессы. Российские журналисты как будто про Шипачева забыли, отдав белорусским. Вот вы с вашими коллегами будете звонить в Москву президенту КХЛ Алексею Морозову по поводу этой тысячи? Не будете? Вот вам и весь ответ.

— Как и в случае с Овечкиным, «Динамо» тоже будет иметь отношение к этому рекорду.

— Все верно. И я до сих пор вспоминаю, как Вадим играл за нашу команду, как вел за собой первое звено с Кагарлицким и Яшкиным. То «Динамо» было узнаваемым, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.