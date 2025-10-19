Ричмонд
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.93
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.38
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.39
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину, жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»

Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан, несколько одноклубников предлагали 18-летнему нападающему пожить у них. Но Шефер решил переехать к бывшему нападающему «Айлендерс», а ныне помощнику генменеджера Мэтту Мартину.

Источник: Спортс"

Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан, несколько одноклубников предлагали 18-летнему нападающему пожить у них. Но Шефер решил переехать к бывшему нападающему «Айлендерс», а ныне помощнику генменеджера Мэтту Мартину.

Жена Мартина Сидни пошутила об этом в соцсетях.

«Могу подтвердить, что я усыновила пятого ребенка», — написала женщина.

В семье Мэтта Мартина и его жены Синди четверо детей: дочери Винни и Элис, а также близнецы Хеннинг Форд и Теодор Тимоти, родившиеся в июне этого года.

В текущем регулярном сезоне Шефер провел 5 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 1».

