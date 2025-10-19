Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину, жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»

Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан, несколько одноклубников предлагали 18-летнему нападающему пожить у них. Но Шефер решил переехать к бывшему нападающему «Айлендерс», а ныне помощнику генменеджера Мэтту Мартину.
Жена Мартина Сидни пошутила об этом в соцсетях.
«Могу подтвердить, что я усыновила пятого ребенка», — написала женщина.
В семье Мэтта Мартина и его жены Синди четверо детей: дочери Винни и Элис, а также близнецы Хеннинг Форд и Теодор Тимоти, родившиеся в июне этого года.
В текущем регулярном сезоне Шефер провел 5 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 1».
