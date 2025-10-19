Ричмонд
03:00
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.75
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.35
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Разин об игре Набокова после 9:6 с «Нефтехимиком»: «Все голы из-за расхлябанности в обороне. Вратарю тяжело, стоишь без дела, замерз, а тут на тебя выходят 1 в 1»

«Металлург» обыграл нижнекамский клуб в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 9:6.

Источник: Спортс"

— Понятно, что когда оборона действует слишком вальяжно, вратарю сложно предъявлять претензии. Но в какой-то момент у Ильи, вероятно, с психологической точки зрения пропала уверенность. Была ли мысль заменить его?

— Мыслей менять не было. Просто просили ребят сыграть внимательнее, дать вратарю почувствовать игру. Тяжело, когда ты стоишь без дела, стоишь, стоишь, уже замерз, а тут на тебя выходят один в один, два в один, один в ноль.

Все голы из-за расхлябанности в обороне. Мы сегодня, наверное, рекорд установили, пропустив три в большинстве — редкий случай, — сказал главный тренер «Металлурга».

Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез — в плюсе. Просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат».