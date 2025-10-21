Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

Барбашев набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У форварда «Вегаса» 8 очков и «+5» в 7 играх в сезоне

Форвард «Вегаса» отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1).

На счету 29-летнего россиянина 8 (3+5) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (14:31, 0:38 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.