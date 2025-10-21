Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.69
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2

«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 домашних матчей на старте сезона с разницей шайб 1:9. На выезде у команды 7 очков в 4 играх

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Миннесоте» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда Майка Салливана пока не может победить в Madison Square Garden — 4 поражения в 4 играх. Ранее клуб уступил «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2), став первой командой в истории, не забившей в трех стартовых домашних матчах в сезоне.

Сегодня «Рейнджерс» прервали свою безголевую серию на домашней арене на отметке 180:57 — Артемий Панарин отличился на 1-й минуте.

Таким образом, антирекорд НХЛ (187:19, «Питтсбург Пайрэтс», 1928/29; у команды было два матча с овертаймами, в те годы продолжавшимися по 10 минут) устоял.

При этом на выезде «Рейнджерс» набрали 7 очков в 4 матчах, одержав 3 победы при одном поражении в овертайме.