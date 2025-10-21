«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 домашних матчей на старте сезона с разницей шайб 1:9. На выезде у команды 7 очков в 4 играх

Команда Майка Салливана пока не может победить в Madison Square Garden — 4 поражения в 4 играх. Ранее клуб уступил «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2), став первой командой в истории, не забившей в трех стартовых домашних матчах в сезоне.