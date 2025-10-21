Ричмонд
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.93
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.38
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.39
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.33
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Джозеф Бландиси: «Малкин очень силен, у него не отнять шайбу. Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала»

— В ОХЛ в 2015 году ты был вторым лучшим игроком сезона после Коннора Макдэвида. Тогда было понятно, что он станет суперзвездой хоккея?

Источник: Спортс"

— В том сезоне я провел 68 игр, а он 36 из-за того, что сломал руку. Но он даже так был впереди всех. Все понимали, когда игрок набирает 130 очков за 36 матчей, он станет особенным хоккеистом.

Он тренируется в Торонто, и иногда мы пересекались на тренировочном льду. Его рабочая этика, концентрация, забота о своем теле и о людях вокруг него, дисциплина — хоть он и моложе меня, но на такие вещи нужно смотреть и учиться.

Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала. И когда ты окружен такими людьми, у которых можно учиться, нужно быть как губка и впитывать в себя их умения.

— В НХЛ ты выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург», а также был в системах «Торонто» и «Монреаля». Какая франшиза оставила у тебя самые приятные воспоминания?

— «Питтсбург» был невероятным. У них были Кросби, Малкин, Летанг. Когда путешествуешь с такими игроками, ходишь с ними по одному коридору, сидишь на одной кухне в отеле или поднимаешься в лифте на свой этаж, то повсюду фанаты.

Эти люди оставили след в истории, они в тройке самых важных людей там, и все хотят к ним прикоснуться. Быть в одном помещении с такими людьми — это отличный опыт.

В один момент ты смотришь на них, сидя дома на Рождество или в олимпийскую паузу, а на следующей неделе делишь с ними лед. Однажды после Рождества я вернулся в команду и увидел, что Сидни каждому сделал подарок. Когда видишь такой уровень лидерства, хочется учиться и пытаться применить на практике при возможности.

— В «Питтсбурге» тебе удалось пересечься с Евгением Малкиным. В чем его особенность?

— То, какой он в раздевалке. Он из России, и Северная Америка могла бы быть непростым переходом для него, но коллектив вращается вокруг него. Евгений со всеми общается, всех веселит, даже тренеров.

Быть таким — это особенное умение. Чтобы общаться и быть в хороших отношениях с игроками и тренерами требуется время. Для построения хорошей атмосферы в раздевалке нужна вовлеченность каждого, и Малкин в этом хорош.

На льду он очень силен, шайбу не отнять. На одной из первых тренировок мы были центральными нападающими в разных линиях и играли друг против друга. И он очень легко оттеснил меня от шайбы, а у него отнять ее назад тяжело. Есть много причин, почему он добился такого успеха в НХЛ, — сказал 31-летний канадский форвард СКА Бландиси.