Джозеф Бландиси: «Малкин очень силен, у него не отнять шайбу. Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала»

На льду он очень силен, шайбу не отнять. На одной из первых тренировок мы были центральными нападающими в разных линиях и играли друг против друга. И он очень легко оттеснил меня от шайбы, а у него отнять ее назад тяжело. Есть много причин, почему он добился такого успеха в НХЛ, — сказал 31-летний канадский форвард СКА Бландиси.