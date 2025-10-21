Ричмонд
Джозеф Бландиси: «Овечкин — прирожденный завершитель атак, а Кросби — более универсальный игрок. Состязание друг с другом мотивирует их каждый день»

— Александр Овечкин в прошлом сезоне побил рекорд по голам в НХЛ. Вопрос как к бывшему партнеру Сидни Кросби, кто из них лучше?

Источник: Спортс"

— Они оба лучше в определенных вещах. Овечкин — более прирожденный завершитель атак, а Сидни — более универсальный игрок.

Состязание друг с другом и их внутреннее соревнование — это то, что мотивирует их каждый день. И всегда, когда есть возможность наблюдать за их выступлениями, это особенный вечер по телевидению.

— Говорят, что Кросби очень скромный. Покупает обычные вещи и ездит на обычной машине. Это правда? Это правильно вообще?

— Да, я согласен с этим. Это одна из причин его успеха, и почему про него пишут книги и снимают фильмы. Я читал все эти книги в молодости, и это привело меня к игре с ним, с чем мне достаточно повезло.

Все про него — правда. Он ко всем хорошо относится: к тренерам, к детям. Кросби устраивает для них ужины, и это одна из причин, почему все любят Сида, — сказал 31-летний канадский форвард СКА Бландиси.

