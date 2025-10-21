Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей — главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»

— Прошло два месяца с тех пор, как ты живешь в Екатеринбурге. Расскажи о своих впечатлениях от нашего города. В чем, на твой взгляд, его особенность, по сравнению с другими городами?

Источник: Спортс"

— Мне очень нравится Екатеринбург — это очень классный и красивый город. Не скажу, что успел хорошо рассмотреть все особенные места, но могу отметить большое количество отличных ресторанов и очень красивую набережную, вдоль которой я успел погулять.

— Часто ли тебя можно встретить на улицах города?

— Я очень люблю прогуляться пешком, старюсь ходить пешком каждый день.

— Часто ли болельщики узнают тебя на улице?

— За все время в Екатеринбурге меня узнали один раз — я пока не очень популярен (смеется).

— В Омске было тяжелее?

— Омск меньше, и там для людей хоккей — главное увлечение. Поэтому там ты постоянно находишься под пристальным вниманием. Мне нравится, что сейчас я могу спокойно заниматься своими делами, — сказал нападающий «Автомобилиста» Буше, ранее игравший за «Авангард».