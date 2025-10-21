Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей — главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»

— Мне очень нравится Екатеринбург — это очень классный и красивый город. Не скажу, что успел хорошо рассмотреть все особенные места, но могу отметить большое количество отличных ресторанов и очень красивую набережную, вдоль которой я успел погулять.
— Часто ли тебя можно встретить на улицах города?
— Я очень люблю прогуляться пешком, старюсь ходить пешком каждый день.
— Часто ли болельщики узнают тебя на улице?
— За все время в Екатеринбурге меня узнали один раз — я пока не очень популярен (смеется).
— В Омске было тяжелее?
— Омск меньше, и там для людей хоккей — главное увлечение. Поэтому там ты постоянно находишься под пристальным вниманием. Мне нравится, что сейчас я могу спокойно заниматься своими делами, — сказал нападающий «Автомобилиста» Буше, ранее игравший за «Авангард».