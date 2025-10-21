Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»

Начали не очень, уступали 1:3, играли не в очень хороший хоккей, дальше собрались, повели 6:3. Но в этот момент подумали, что все закончилось и упустили инициативу. Когда ты крупно ведешь в счете, нельзя отдавать игру в руки сопернику, надо играть до последнего.