Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «При 3:1 ведущие игроки начали делать вещи, о которых мы не просили. Это неприемлемо. Сами себе усложняем игру, я стараюсь убирать это, но дается тяжело»

«Спартак» дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б) в FONBET КХЛ, сравняв счет за 12 секунд до конца третьего периода.

Источник: Спортс"

— При счете 3:1 начали делать те вещи, которые мы не просили. Самое интересное, что так делали ведущие игроки. Это неприемлемо.

Контролируем игру, все делаем правильно, но сами себе усложняем игру. Я это вижу, стараюсь убирать это из нашей игры, но дается тяжело.

— Что с Порядиным?

— Пока не могу сказать, но ясно, что травма. На какой срок выбыл, станет ясно после обследования.

— Как вам игра Миронова?

— Это капитан, лидер, если он ошибается, то это видят все. Но от других игроков тоже достаточно игроков, просто не все это замечают.

Бывают этапы карьеры, когда не все складывается, мы стараемся поддерживать. Думаю, все нормализуется. Ошибаются все. Сегодня с обеих сторон ошибок достаточно.

— Как вам первый матч Рябова в сезоне?

— Я планировал, что он сегодня будет играть, будем выпускать его и в следующей игре. Парнишка с потенциалом, не зря стал MVP в прошлом сезоне, — сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.