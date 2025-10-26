Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Баффало
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
88.00
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.60
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Трактор
4
П1
X
П2

Отец Илона Маска о помещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось, арена просто потрясающая»

«Я очень люблю хоккей уже лет 50, поэтому побывал на матче “Ак Барса”. Это быстрая, динамичная игра, за которой круто следить. В Казани мне очень понравилось, атмосфера была отличной. Арена в Казани просто потрясающая.

Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне, эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина. Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить матчами с НХЛ", — сказал Эррол Маск.

Эррол — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.

