Отец Илона Маска о помещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось, арена просто потрясающая»

Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне, эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина. Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить матчами с НХЛ", — сказал Эррол Маск.
Эррол — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.
