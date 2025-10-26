Ричмонд
Панин о штрафе за лишний вес в «Ак Барсе»: «Первое чемпионство, отпуск, который я провел безобразно. Беспорядочно питался. Получил штраф 450 тысяч рублей, выговор»

Защитник играл за клуб из Казани с 2007 по 2014 год.

— Секрет спортивного долголетия кроется, наверное, в моем ответе на вопрос: почему так долго в Уфе провел? Это комфортное состояние внутри себя. Ты можешь правильно относиться не только к своему организму, но и, в принципе, к своей голове.

Это было еще связано с тем, что первый, наверное… Сейчас, отмотая время назад, вернемся в «Ак Барс». Это первое чемпионство, первый отпуск, который я провел безобразно, не подготовившись практически. Это штраф, это набор веса, там 100 с лишним килограмм. Соответственно, за это получил штраф, выговор.

— Это где было? В «Ак Барсе»?

— Да, в «Ак Барсе», после первого чемпионства.

— На какую сумму тебя штрафовали за то, что был толстый тогда?

— 450 тысяч рублей, по-моему. — Это 2008/09 год чемпионства? Это прилично.

— Да. Серьезная сумма была. По-моему, это, может, даже половина моего месячного клада.

— И как ты согнал этот вес? Я тебе не могу представить больше 100 плюс с учетом того, что ты всегда такой подтянутый. На чем ты набрал? Фастфуды были?

— Да я беспорядочно питался, не отказывал себе ни в чем. Знаешь, из-за чего это произошло? Мне казалось, что на самом деле мой игровой вес — это порядка 95−100 килограмм, но по факту это оказалось не так.

Это эксперименты, это ошибки, которые обязательно нужно делать, — сказал 39-летний защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.