Панин о штрафе за лишний вес в «Ак Барсе»: «Первое чемпионство, отпуск, который я провел безобразно. Беспорядочно питался. Получил штраф 450 тысяч рублей, выговор»

Это было еще связано с тем, что первый, наверное… Сейчас, отмотая время назад, вернемся в «Ак Барс». Это первое чемпионство, первый отпуск, который я провел безобразно, не подготовившись практически. Это штраф, это набор веса, там 100 с лишним килограмм. Соответственно, за это получил штраф, выговор.