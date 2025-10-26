Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Эдмонтон
0
П1
1.43
X
4.81
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
П1
2.69
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Воронков сделал дубль в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У форварда 5+4 и «+8» в 8 играх в сезоне

Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (5:4 Б).

В активе 25-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия — 4 матча (3+2).

Сегодня Воронков (17:13, «+2») отметился 5 бросками в створ и 2 силовыми приемами.