Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.32
П2
11.25
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Марченко стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»: победный буллит, ассист, 3 броска и «+1» за 20:32. У него 5+3 и «+6» в 8 играх в сезоне

Нападающий «Коламбуса» принес своей команде победу над «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ и был признан третьей звездой.

Источник: Спортс"

Также 25-летний россиянин отметился результативной передачей. На его счету 8 (5+3) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Марченко (20:32, «+1») нанес 3 броска в створ ворот.