Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Овечкин — 8-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1500+ матчей за одну франшизу. В целом в истории лиги — 24-й

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:7).

40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Он выступает за «Кэпиталс» с начала карьеры в лиге в 2005 году.

Овечкин — 24-й игрок в истории лиги, проведший 1500+ матчей. Рекорд принадлежит Патрику Марло (1779).

При этом Александр стал только 8-м игроком, кому удалось сыграть 1500 матчей за одну франшизу.

В этом списке также присутствуют Горди Хоу (1687 игр, «Детройт»), Марло (1607, «Сан-Хосе»), Никлас Лидстрем (1564, «Детройт»), Алекс Дельвеккио (1550, «Детройт»), Шейн Доун (1540, «Виннипег» и «Финикс» / «Аризона»), Рэй Бурк (1518, «Бостон») и Стив Айзерман (1514, «Детройт»).

Овечкин в 1500-м матче НХЛ с «Оттавой»: 1 бросок, 3 хита, «-2» за 17:44. У него 2+5 в 9 играх сезона.