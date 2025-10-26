Дементьев о 1500-м матче Овечкина в НХЛ и 50 сухих играх Бобровского: «Это демонстрирует торжество России. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане»

— Это простые цифры для обывателя и такие значимые достижения для самих спортсменов, которые покорили данные рубежи. Сколько сил, терпения, пота, травм, восстановления, преодоления самого себя нужно, чтобы достичь этих показателей. В этом признание и уважение ценителей хоккея и понимающих зрителей.
— Это демонстрирует торжество нашей хоккейной школы?
— Это демонстрирует торжество нашей страны. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане. Столько трудностей было на пути Кучерова, Овечкина и других хоккеистов для того, чтобы достигнуть этих результатов. Ни у кого нет легкой судьбы, поверьте. Но, будучи целеустремленным, эти люди пробиваются через такие трудности, — сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.