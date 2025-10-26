Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.44
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.89
П2
3.96
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Дементьев о 1500-м матче Овечкина в НХЛ и 50 сухих играх Бобровского: «Это демонстрирует торжество России. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ, а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 50 встреч на ноль.

Источник: Спортс"

— Это простые цифры для обывателя и такие значимые достижения для самих спортсменов, которые покорили данные рубежи. Сколько сил, терпения, пота, травм, восстановления, преодоления самого себя нужно, чтобы достичь этих показателей. В этом признание и уважение ценителей хоккея и понимающих зрителей.

— Это демонстрирует торжество нашей хоккейной школы?

— Это демонстрирует торжество нашей страны. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане. Столько трудностей было на пути Кучерова, Овечкина и других хоккеистов для того, чтобы достигнуть этих результатов. Ни у кого нет легкой судьбы, поверьте. Но, будучи целеустремленным, эти люди пробиваются через такие трудности, — сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше