«Есть командная игра, а индивидуальные рекорды Александра останутся и внесутся в историю. Бывают поражения, победы, там много игр, так что результат матча со временем забудется, а такое достижение останется», — сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.
Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»
Овечкин провел 1500 матчей в регулярных чемпионатах в домашней игре с «Оттавой», которая завершилась поражением «Вашингтона» 1:7.