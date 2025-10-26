Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
5.10
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
0
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.71
П2
4.91
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.33
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.45
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.95
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
27.10
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Чикаго
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Калгари
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.31
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.42
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2

Каменский о 1500-м матче Овечкина на фоне 1:7 с «Оттавой»: «Результат матча со временем забудется, а такое достижение останется»

Овечкин провел 1500 матчей в регулярных чемпионатах в домашней игре с «Оттавой», которая завершилась поражением «Вашингтона» 1:7.

Источник: Спортс"

«Есть командная игра, а индивидуальные рекорды Александра останутся и внесутся в историю. Бывают поражения, победы, там много игр, так что результат матча со временем забудется, а такое достижение останется», — сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.