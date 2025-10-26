Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси
2
:
Колорадо
2
П1
2.38
X
3.75
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег
:
Юта
П1
2.00
X
4.44
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота
:
Сан-Хосе
П1
1.72
X
4.89
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
27.10
Нэшвилл
:
Даллас
П1
2.95
X
4.43
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Чикаго
:
Лос-Анджелес
П1
3.04
X
4.51
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
27.10
Калгари
:
Рейнджерс
П1
2.75
X
4.26
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер
:
Эдмонтон
П1
2.80
X
4.42
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2

Илья Ковальчук: «Россию невозможно отменить, однозначно. Овечкин сейчас творит за океаном, там никто не отменил флаг и гимн. Мы вернемся на международную аренду и дадим шороху»

Напомним, российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Источник: Спортс"

"Россию невозможно отменить, это однозначно, я про свой вид спорта скажу. Саша Овечкин сейчас творит за океаном, нужно отдельно его поздравить с рекордом, вчера ночью провел 1500-й матч, уникальное достижение.

Там никто не отменил флаг и гимн, но я уверен, что мы вернемся на международную аренду и дадим шороху", — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

Ковальчук о недопуске России на турниры: «Отстранение юниорских и молодежных сборных — подло. Потом будут жалеть, думаю».