Илья Ковальчук: «Россию невозможно отменить, однозначно. Овечкин сейчас творит за океаном, там никто не отменил флаг и гимн. Мы вернемся на международную аренду и дадим шороху»

"Россию невозможно отменить, это однозначно, я про свой вид спорта скажу. Саша Овечкин сейчас творит за океаном, нужно отдельно его поздравить с рекордом, вчера ночью провел 1500-й матч, уникальное достижение.
Там никто не отменил флаг и гимн, но я уверен, что мы вернемся на международную аренду и дадим шороху", — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
Ковальчук о недопуске России на турниры: «Отстранение юниорских и молодежных сборных — подло. Потом будут жалеть, думаю».