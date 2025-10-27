Фетисов участвовал в возложении цветов в Брестской крепости и расписался на своем портрете на стене в ледовом дворце школы ХК «Брест»

Кроме того, Фетисов оставил надпись «Ребята, старайтесь» и расписался на своем портрете, размещенном на стене в Ледовом дворце «Бреста».
Изображение: соцсеть «Бреста».
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы вместе с тренерами и воспитанниками СДЮШОР ХК «Брест» возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-Герой».
