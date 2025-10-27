Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.26
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2

Фетисов участвовал в возложении цветов в Брестской крепости и расписался на своем портрете на стене в ледовом дворце школы ХК «Брест»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы вместе с тренерами и воспитанниками СДЮШОР ХК «Брест» возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-Герой».

Источник: Спортс"

Кроме того, Фетисов оставил надпись «Ребята, старайтесь» и расписался на своем портрете, размещенном на стене в Ледовом дворце «Бреста».

Изображение: соцсеть «Бреста».