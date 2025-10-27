Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
0
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Сан-Хосе
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.61
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2

Болельщики ХК «Ростов» попросили губернатора Слюсаря вернуть клуб во Дворец спорта. Арена, где сейчас выступает команда в ВХЛ, вмещает 500 зрителей

Болельщики клуба обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. Они просят помочь команде вернуться во Дворец спорта.

Источник: Спортс"

Сейчас «Ростов» выступает в ВХЛ и проводит домашние матчи в спортивно-развлекательный комплексе Ice Arena, трибуны площадки вмещают 500 зрителей.

«Уважаемый Юрий Борисович, хоккей вошел прочно в жизнь ростовчан наряду с ФК “Ростов” и ГК “Ростов-Дон”. Сотни и тысячи болельщиков города любят эту игру, любят свой хоккейный клуб “Ростов”.

Раньше, до того, как приступили к реконструкции Дворца спорта, люди покупали билеты даже ночью. Нынешняя площадка Ice Arena стала очень мала для наших болельщиков. Она вмещает всего 500 человек. А на хоккей хотят ходить больше.

Мы просим вернуть нам хоккейную площадку во Дворце спорта. Мы очень хотим болеть за нашу команду. Мы очень хотим, чтобы наш хоккейный клуб «Ростов» радовал наших болельщиков. Спасибо вам большое за понимание. Вперед, «Ростов!» — говорится в обращении фанатов «Ростова».

Отметим, что «Ростов» с сезона-2017/18 из-за аварийного состояния Дворца спорта переехал на Ice Arena, вместимость которой составляет 500 человек.

Реконструкция Дворца спорта завершилась в сентябре 2025 года. На арене уже проходят матчи гандбольного клуба «Ростов-Дон».