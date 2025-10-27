Ричмонд
Исаков о 5 голах «Торпедо» «Автомобилисту» в 1-м периоде: «Это волна, которую ловишь на моменте. Сделали акцент не на передачи, а на качество бросков»

«Пять наших шайб в первом периоде — это волна, которую ловишь на моменте. Нужно принимать это как часть хоккея. Мы видели статистику “Автомобилиста” по периодам. Самым главным был третий период.

Источник: Спортс"

Хотел бы отметить нацеленность игроков на броски. Сделали больше акцент не на передачи, а на качество бросков. К сожалению, после первого периода дали сопернику почувствовать игру. «Автомобилист», имея определенный запас мастерства, поймал волну и создал много моментов.

У нас было много шансов, но забить десять «Автомобилисту» было слишком жирно с нашей стороны. Естественно, выигрывая с большим счетом, доминировать в третьем периоде против такой команды, как «Автомобилист», сложно. Наша задача была грамотно обороняться, ждать свои моменты и доиграть до победы«, — сказал тренер “Торпедо”.