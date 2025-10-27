Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Шестеркин пропустил 11 шайб в 2 последних матчах. Вратарь «Рейнджерс» отразил 25 из 30 бросков в игре с «Калгари»

Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (1:5).

Источник: Спортс"

29-летний россиянин отразил 25 из 30 бросков (83,3%). В прошлом матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ) он пропустил 6 шайб.

В 8 матчах в текущем сезоне у Шестеркина 2 победы и 6 поражений при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25.