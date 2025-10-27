Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Гавриков при 1:5 с «Калгари»: передача, 3 броска, 5 блоков и 1 перехват за 24:04 при нейтральной полезности

Защитник «Рейнджерс» ассистировал при единственной шайбе клуба из Нью-Йорка в игре против «Флэймс» (1:5).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне у 29-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 10 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 23:20.

Сегодня Гавриков (24:04, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ, 5 блоками и 1 перехватом.