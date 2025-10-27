Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом» и может пропустить несколько дней. У него ассист при шайбе Бедарда, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 11:55

Форвард «Чикаго» ушел со льда в начале третьего периода игры с «Кингс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

31-летний россиянин покинул площадку, держась за правое плечо. Он врезался в борт после подножки от форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе, наказанного малым штрафом.

Ранее Михеев ассистировал Коннору Бедарду при единственной шайбе «Блэкхокс». В 9 играх в сезоне в его активе 5 (3+2) очков при полезности «+5».

Сегодня Илья (11:55, «+1») также отметился 2 силовыми приемами и 2 перехватами.

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл после игры сказал, что травма нападающего не является серьезной, но он может пропустить несколько дней. Участие игрока в следующем матче команды (против «Оттавы» во вторник) пока под вопросом.