Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

18-летний Миса забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Второй номер драфта-2025 вошел в топ-5 самых молодых авторов дебютного гола в истории «Сан-Хосе»

Форвард «Шаркс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:5 ОТ).

На счету канадца, выбранного клубом на драфте-2025 под общим вторым номером, стало 3 (1+2) очка в 5 играх в сезоне.

Миса (18 лет 252 дня) вошел в топ-5 самых молодых авторов дебютного гола в истории клуба.

Также в этом списке Патрик Марло (1997, 18 лет 34 дня), Макклин Селебрини (2024, 18 лет 119 дней), Властимил Кроупа (1993, 18 лет 166 дней) и Джефф Фризен (1995, 18 лет 169 дней).

18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?» Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере, и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще?».