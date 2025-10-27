Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо», Селебрини с 1+2 и Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс»

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда — форвард «Калгари» Блэйк Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:1). «Флэймс» прервали серию из 8 поражений.

Вторая звезда — форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 (1+2) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). Гол 19-летнего игрока в овертайме принес «Шаркс» 2-ю победу в сезоне, а ему самому позволил войти в топ-3 в гонке бомбардиров.

Первая звезда — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо» (4:3 ОТ). Гол нападающего в овертайме принес «Девилс» 8-ю победу подряд, а сам он делит лидерство в гонке снайперов.