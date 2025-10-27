Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо», Селебрини с 1+2 и Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс»

Вторая звезда — форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 (1+2) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). Гол 19-летнего игрока в овертайме принес «Шаркс» 2-ю победу в сезоне, а ему самому позволил войти в топ-3 в гонке бомбардиров.