Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.04
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2

Плющев о «Шанхае»: «В СССР такая команда-выскочка была бы обречена. А сейчас пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ — и КХЛ с миллиардами отдыхает в сторонке»

— Мало говорят о китайском клубе, но посмотрите — «Шанхай» по потерянным очкам еще день-два назад был лидером всей Западной конференции. Причем я скажу, что такая высокая позиция этой команды — по делу, подкреплена качественной, зрелой игрой. На месте КХЛ и ФХР, наблюдая за «Шанхаем», я бы очень сильно напрягся.

— Почему?

— Команда собрана с бору по сосенке, начала готовиться за несколько дней до старта чемпионата. И выдала яркий старт — причем на протяжении не недель, а двух месяцев. Это уже не всплеск, а тенденция.

— Как ее объяснить?

— Во времена чемпионатов СССР такая команда-выскочка была бы обречена. Потому что уровень нашего хоккея был очень высоким — уровень и мастерства, и физической подготовки. С нахрапа в тот чемпионат нельзя было войти.

Сегодня картина другая — и «Шанхай» ее показывает. Пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ — и лига, которую мы называем второй в мире, со всеми миллиардными клубами и академиями из Москвы и Санкт-Петербурга, отдыхает в сторонке.

— В чем феномен «Шанхая»?

— Приличный, средний состав вне лимита на легионеров — это первое. Качественная тренерская работа — это второе. Слабый уровень конкуренции в лиге — третье.

На самом деле мы сами сделали все возможное, чтобы клубы-новоделы типа «Шанхая» чувствовали себя комфортно в КХЛ. Разрушили систему подготовки, которая была в СССР и которая — в усовершенствованном виде — просто необходима прежде всего молодежи.

Миллион раз говорил о том, что короткие тренировочные лагеря работают в НХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира. В КХЛ, где собраны полуфабрикаты и где нужно поднимать молодежь, пара августовских недель на подготовку — это удар по всему нашему хоккею, по его будущему, — сказал заслуженный тренер России.