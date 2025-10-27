Плющев о «Шанхае»: «В СССР такая команда-выскочка была бы обречена. А сейчас пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ — и КХЛ с миллиардами отдыхает в сторонке»

— Мало говорят о китайском клубе, но посмотрите — «Шанхай» по потерянным очкам еще день-два назад был лидером всей Западной конференции. Причем я скажу, что такая высокая позиция этой команды — по делу, подкреплена качественной, зрелой игрой. На месте КХЛ и ФХР, наблюдая за «Шанхаем», я бы очень сильно напрягся.
— Почему?
— Команда собрана с бору по сосенке, начала готовиться за несколько дней до старта чемпионата. И выдала яркий старт — причем на протяжении не недель, а двух месяцев. Это уже не всплеск, а тенденция.
— Как ее объяснить?
— Во времена чемпионатов СССР такая команда-выскочка была бы обречена. Потому что уровень нашего хоккея был очень высоким — уровень и мастерства, и физической подготовки. С нахрапа в тот чемпионат нельзя было войти.
Сегодня картина другая — и «Шанхай» ее показывает. Пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ — и лига, которую мы называем второй в мире, со всеми миллиардными клубами и академиями из Москвы и Санкт-Петербурга, отдыхает в сторонке.
— В чем феномен «Шанхая»?
— Приличный, средний состав вне лимита на легионеров — это первое. Качественная тренерская работа — это второе. Слабый уровень конкуренции в лиге — третье.
На самом деле мы сами сделали все возможное, чтобы клубы-новоделы типа «Шанхая» чувствовали себя комфортно в КХЛ. Разрушили систему подготовки, которая была в СССР и которая — в усовершенствованном виде — просто необходима прежде всего молодежи.
Миллион раз говорил о том, что короткие тренировочные лагеря работают в НХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира. В КХЛ, где собраны полуфабрикаты и где нужно поднимать молодежь, пара августовских недель на подготовку — это удар по всему нашему хоккею, по его будущему, — сказал заслуженный тренер России.