Плющев о «Шанхае»: «В СССР такая команда-выскочка была бы обречена. А сейчас пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ — и КХЛ с миллиардами отдыхает в сторонке»

Миллион раз говорил о том, что короткие тренировочные лагеря работают в НХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира. В КХЛ, где собраны полуфабрикаты и где нужно поднимать молодежь, пара августовских недель на подготовку — это удар по всему нашему хоккею, по его будущему, — сказал заслуженный тренер России.