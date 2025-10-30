Ларионов об игре сына против «Сибири»: «С Хайруллиным и Воробьевым у них неплохая “химия”. Сегодня эта линия провела хороший матч»

— Ваш сын впервые за две недели вышел на лед, как оцените его игру?
— После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать.
Последние дни он тренировался на фланге с Маратом (Хайруллиным — Спортс«“) и Воробьевым. Считаю, у них неплохая “химия”. Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании.
Валька (Валентин Зыков — Спортс«“) вернется, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, — сказал главный тренер СКА.