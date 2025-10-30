Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Барыс
3
П1
X
П2

Ларионов об игре сына против «Сибири»: «С Хайруллиным и Воробьевым у них неплохая “химия”. Сегодня эта линия провела хороший матч»

Игорь Ларионов-младший сыграл 16 минут за СКА в сегодняшнем матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2) и отметился голевой передачей.

— Ваш сын впервые за две недели вышел на лед, как оцените его игру?

— После травмы на тренировке с подозрением на перелом, когда он принял на себя бросок… К счастью, обошлось. Когда выигрываешь 8:1, не было смысла что-то ломать.

Последние дни он тренировался на фланге с Маратом (Хайруллиным — Спортс«“) и Воробьевым. Считаю, у них неплохая “химия”. Не будем делать выводы, это первая игра в этом сочетании.

Валька (Валентин Зыков — Спортс«“) вернется, будем смотреть дальнейшие сочетания. Сегодня эта линия провела хороший матч, — сказал главный тренер СКА.