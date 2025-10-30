Министр спорта Калужской области Сердюков: «В “Зените”, “Спартаке”, клубах КХЛ должны быть внебюджетные средства. Но если исключить финансирование команд Второй лиги, МХЛ — они исчезнут»

Есть футбольные клубы премьер-лиги — например, «Зенит», «Спартак», также большая часть клубов ФНЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги.
И это одна история, конечно же, там должны быть внебюджетные средства, бюджет должен быть минимальный на уровне поддержки детско-юношеского спорта.
Но если говорить о сегменте бывшей второй футбольной лиги и команд Молодежной хоккейной лиги, то если исключить бюджетное финансирование, они просто исчезнут, их не будет", — сказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.