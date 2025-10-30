Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.59
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2

Министр спорта Калужской области Сердюков: «В “Зените”, “Спартаке”, клубах КХЛ должны быть внебюджетные средства. Но если исключить финансирование команд Второй лиги, МХЛ — они исчезнут»

"Профессиональный спорт следует все-таки разделить.

Источник: Спортс"

Есть футбольные клубы премьер-лиги — например, «Зенит», «Спартак», также большая часть клубов ФНЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги.

И это одна история, конечно же, там должны быть внебюджетные средства, бюджет должен быть минимальный на уровне поддержки детско-юношеского спорта.

Но если говорить о сегменте бывшей второй футбольной лиги и команд Молодежной хоккейной лиги, то если исключить бюджетное финансирование, они просто исчезнут, их не будет", — сказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.