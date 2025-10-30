Ричмонд
Илья Ковальчук: «СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. Не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где команда была всегда»

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова находится на девятой позиции в таблице Западной конференции.

Источник: Спортс"

— Что происходит с вашим бывшим клубом СКА? Команда из Санкт-Петербурга идет на девятом месте в Западной конференции, пока не попадая в зону плей-офф.

— Тяжело сказать… Во-первых, надо находиться внутри команды и понимать, что происходит.

Какие-то слухи ходят, что пока игра идет трудно, что ребята притираются. Новый тренерский штаб, новый персонал, много новых игроков, новые правила в команде. Конечно, это занимает время.

Но это уже чуть затянулось. Надо быть в коллективе, чтобы делать выводы.

Но СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. И не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где всегда была команда.

Но посмотрим. Я уверен, что Игорь Николаевич Ларионов — опытный тренер. Он найдет правильные шаги, чтобы встряхнуть ребят. Или это будет через обмен, или как-то еще, — сказал бывший нападающий СКА Илья Ковальчук.