Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
4
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
0
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
40.00
X
7.75
П2
1.16
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.20
П2
17.50
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.58
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
31.10
Тампа-Бэй
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.48
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.45
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
31.10
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
31.10
Миннесота
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.62
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
31.10
Сент-Луис
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
31.10
Эдмонтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.49
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
31.10
Сан-Хосе
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.92
X
5.03
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
31.10
Лос-Анджелес
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.47
П2
3.00

Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Единственное — не попадут в клуб “трипл голд”. Но для игроков НХЛ Олимпиада и

— Сильно ли по наследию нынешнего поколения хоккеистов ударит отсутствие международных турниров?

Источник: Спортс"

— Все нынешние ребята поиграли на крупных турнирах: Кучеров играл на чемпионатах мира, Капризов принес нам золотые олимпийские медали. У Малкина, Овечкина было несколько шансов. Единственное, конечно, не смогут попасть в элитный клуб «трипл голд». Но в остальном, они играют в лучшей лиге мира в фантастической конкуренции.

Они там максимально раскрывают свой талант, поэтому не думаю, что отстранение России от турниров будет критично для их наследия и состоятельности. В конце концов, для игроков НХЛ чемпионаты мира и Олимпиады всегда были дополнением, — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Трипл голд» — термин, объединяющий игроков, выигравших золотую медаль на Олимпийских играх, Чемпионат мира и Кубок Стэнли.