Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Единственное — не попадут в клуб “трипл голд”. Но для игроков НХЛ Олимпиада и

— Все нынешние ребята поиграли на крупных турнирах: Кучеров играл на чемпионатах мира, Капризов принес нам золотые олимпийские медали. У Малкина, Овечкина было несколько шансов. Единственное, конечно, не смогут попасть в элитный клуб «трипл голд». Но в остальном, они играют в лучшей лиге мира в фантастической конкуренции.