Кудашов о 3:0 с «Северсталью»: «То, что найдена форма, — надо отдать должное ребятам. Пакетт всегда играет жестко, в “Динамо” есть поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод»

— Самоотдача, самоотверженность и правильная игра принесли результат.
— В выездной серии пропустили одну шайбу. Нашли идеальную форму?
— То, что найдена форма, — надо отдать должное всем ребятам.
— Будете вызывать из молодежки кого‑то вместо травмированных?
— У нас все в молодежке, но есть достаточное количество игроков, чтобы играть.
— Насколько стабильна система игры?
— Нестабильна. Есть база. Я не сторонник выйти на озеро и играть как получится. Наши ребята тоже давно поняли, что лучше играть по каким‑то правилам.
— Что сказал Пакетт судьям, как оцените его удаление?
— Не слышал, что он сказал. Были эмоции.
— Будет ли игрок оштрафован?
— У нас есть внутренние поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод, посмотрим. Понимаем, что Пакетт у нас отдается игре, всегда играет жестко, иногда на грани правил. Не осуждаю судей, но не всегда он совершает нарушение правил.
Ранее были О’Делл, Комтуа — они тоже жесткие игроки, иногда их удаляют за жесткость. Я не осуждаю ни судей, никого, чтобы штрафы не прилетели. Но так как в лиге становится меньше силовых приемов, за них удаляют, — сказал главный тренер «Динамо».