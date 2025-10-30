Ричмонд
Кудашов о 3:0 с «Северсталью»: «То, что найдена форма, — надо отдать должное ребятам. Пакетт всегда играет жестко, в “Динамо” есть поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод»

В третьем периоде матча FONBET КХЛ 14 минут штрафа получил нападающий бело-голубых Седрик Пакетт после драки с Иваном Подшиваловым — за грубость, оскорбление судей и неспортивное поведение.

Источник: Спортс"

— Самоотдача, самоотверженность и правильная игра принесли результат.

— В выездной серии пропустили одну шайбу. Нашли идеальную форму?

— То, что найдена форма, — надо отдать должное всем ребятам.

— Будете вызывать из молодежки кого‑то вместо травмированных?

— У нас все в молодежке, но есть достаточное количество игроков, чтобы играть.

— Насколько стабильна система игры?

— Нестабильна. Есть база. Я не сторонник выйти на озеро и играть как получится. Наши ребята тоже давно поняли, что лучше играть по каким‑то правилам.

— Что сказал Пакетт судьям, как оцените его удаление?

— Не слышал, что он сказал. Были эмоции.

— Будет ли игрок оштрафован?

— У нас есть внутренние поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод, посмотрим. Понимаем, что Пакетт у нас отдается игре, всегда играет жестко, иногда на грани правил. Не осуждаю судей, но не всегда он совершает нарушение правил.

Ранее были О’Делл, Комтуа — они тоже жесткие игроки, иногда их удаляют за жесткость. Я не осуждаю ни судей, никого, чтобы штрафы не прилетели. Но так как в лиге становится меньше силовых приемов, за них удаляют, — сказал главный тренер «Динамо».