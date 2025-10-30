Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.58
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
31.10
Тампа-Бэй
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.46
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.45
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
31.10
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.85
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
31.10
Миннесота
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
31.10
Сент-Луис
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.43
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
31.10
Эдмонтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
31.10
Сан-Хосе
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.85
X
5.03
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
31.10
Лос-Анджелес
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.47
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Козырев о 0:3 с «Динамо»: «У “Северстали” нет никакой волшебной игры. Даже при 0:3 можно было выравнять матч, но не реализовали большинство»

— Нам противостоял сильный соперник. В первом периоде не удалось найти свою игру, дальше подвыравняли игру, но допустили много ошибок при организации атаки, что привело к отрицательному результату.

Источник: Спортс"

— Ждать травмированных, будут ли изменения в составе?

— Да, в следующей игре будут изменения. Травмированные ребята тоже возвращаются.

— Как оцените восемь побед подряд? Победная серия как‑то давила? Может быть, и к лучшему, что уступили сейчас?

— То, что мы выиграли восемь матчей, — это замечательно. Мы давали возможность играть молодым, они себя проявили. Никакой психологической нагрузки не ощутили, играли от матча к матчу.

— Как «Динамо» разгадало вашу волшебную систему игры?

— У нас нет никакой волшебной системы, волшебной игры. Мы допустили индивидуальные ошибки и не реализовали большинство. Могли зацепиться даже при том, что проигрывали 0:3, игру можно было бы выравнивать. Но, увы, не реализовали большинство. Никакого волшебства у нас нет, — сказал главный тренер «Северстали».