Козырев о 0:3 с «Динамо»: «У “Северстали” нет никакой волшебной игры. Даже при 0:3 можно было выравнять матч, но не реализовали большинство»

— Ждать травмированных, будут ли изменения в составе?
— Да, в следующей игре будут изменения. Травмированные ребята тоже возвращаются.
— Как оцените восемь побед подряд? Победная серия как‑то давила? Может быть, и к лучшему, что уступили сейчас?
— То, что мы выиграли восемь матчей, — это замечательно. Мы давали возможность играть молодым, они себя проявили. Никакой психологической нагрузки не ощутили, играли от матча к матчу.
— Как «Динамо» разгадало вашу волшебную систему игры?
— У нас нет никакой волшебной системы, волшебной игры. Мы допустили индивидуальные ошибки и не реализовали большинство. Могли зацепиться даже при том, что проигрывали 0:3, игру можно было бы выравнивать. Но, увы, не реализовали большинство. Никакого волшебства у нас нет, — сказал главный тренер «Северстали».