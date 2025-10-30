Ричмонд
Евгений Кузнецов: «Когда закончу, хочу рассказать, как все было с самого начала. Хотя публика будет не готова услышать всю правду, наверное. Все знают лишь малую часть»

— Про Вадима Шипачева недавно фильм сняли. Если про вас тоже снимут, то в каком жанре? Комедия, драма?

Источник: Спортс"

— У меня есть мечта, да и многие люди говорят, что это надо сделать. Когда закончу карьеру, просто хочу сесть и рассказать, как все было с самого начала. Хотя, наверное, публика будет не готова услышать всю правду. Все знают лишь малую часть.

— Вы как-то сказали, мол, хочу, чтобы меня сыграл Стивен Сигал…

— Ха-ха. Ну, он классный актер, тем более гражданин нашей страны (смеется). А вообще я бы хотел, может быть, непублично, но быть вовлеченным в развитие детей. Ко мне все животные, собаки подходят, чувствуют простого, искреннего человека. И с детьми хорошо ладить получается.

Какое-то время было очень сильное желание заняться детским хоккеем. Но сейчас становлюсь старше, понимаю, что это очень тяжело — опять быть вне семьи, не бывать дома. Не уверен, что сегодня готов к этому. Но хотелось бы посвящать какое-то время детям, — сказал нападающий «Ак Барса».

Кузнецов о хейте: «Я всегда в хорошем настроении, улыбаюсь. Многих это раздражает: чего он такой счастливый. Плачу цену за свою открытость, видимо».

Кузнецов о словах Разина про чемпиона и алкоголика: «Мне по душе, когда говорят прямо, а не заковырками. Я один из ветеранов — кому, как не мне, быть примером для молодых».