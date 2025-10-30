Анисин о Ротенберге: «Его заслуга в том, что существует “Красная Машина Юниор”. В школе занимаются более 400 детей, условия великолепные. Это показывает, как много он делает для хоккея»

В школе «Красная Машина Юниор» отличные тренеры, есть совместные программы для детей и взрослых. Также нужно отметить великолепные условия для занятий, три арены в Москве и Московской области. Вспоминаю себя в детстве: мы о таком даже мечтать не могли. А скоро будет построена арена в Сколково, благодаря чему получится ввести совместную программу с инновационной школой. Это в очередной раз показывает, как много для нашего хоккея делает Ротенберг, который всегда идет в ногу со временем.