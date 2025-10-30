Ричмонд
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.58
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
31.10
Тампа-Бэй
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.46
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.45
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
31.10
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.85
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
31.10
Миннесота
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
31.10
Сент-Луис
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.43
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
31.10
Эдмонтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
31.10
Сан-Хосе
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.85
X
5.03
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
31.10
Лос-Анджелес
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.47
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Анисин о Ротенберге: «Его заслуга в том, что существует “Красная Машина Юниор”. В школе занимаются более 400 детей, условия великолепные. Это показывает, как много он делает для хоккея»

Бывший нападающий «Динамо» вошел в тренерский штаб клуба МХЛ «Красная Машина Юниор» в конце сентября.

Источник: Спортс"

«Большая заслуга Романа Ротенберга и его команды — в том, что существует “Красная Машина Юниор”. Хоккейная школа была основана три года назад, и в ней занимаются более 400 детей. Причем все команды играют в первой группе чемпионата Москвы, что очень сложно, потому что в столице около 60 команд. Ребята из “Красной машины” играют на равных с ведущими школами России, среди которых ЦСКА, “Динамо”. Недавно команда 2014 г.р. обыграла “Локомотив”, а это одна из ведущих школ нашей страны.

В школе «Красная Машина Юниор» отличные тренеры, есть совместные программы для детей и взрослых. Также нужно отметить великолепные условия для занятий, три арены в Москве и Московской области. Вспоминаю себя в детстве: мы о таком даже мечтать не могли. А скоро будет построена арена в Сколково, благодаря чему получится ввести совместную программу с инновационной школой. Это в очередной раз показывает, как много для нашего хоккея делает Ротенберг, который всегда идет в ногу со временем.

Хотел бы поблагодарить Романа Борисовича за возможность работать в такой организации. В команде МХЛ «Красная Машина Юниор» мы все вместе работаем для достижения результата. Положение в турнирной таблице никого не радует, но надо понимать, что команду собрали с нуля за месяц до старта чемпионата, а две трети состава никогда не играли на таком уровне. Ребята набираются опыта, стараются, прогресс уже есть, а результат при правильном подходе обязательно придет", — сказал Анисин.