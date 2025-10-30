Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Рейнджерс
П1
2.00
X
4.50
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Нью-Джерси
П1
3.81
X
5.00
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Детройт
П1
2.05
X
4.46
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Десятков наорал на игроков «Лады» в перерыве с «Торпедо» (0:2): «Сработало частично. Прекрасно видите, что усиление нам нужно. Можно взять любого жителя, он за вашу зарплату так стараться будет,

— Можно ли сказать, что у игроков «Лады» есть функциональные проблемы?

Источник: Спортс"

— Да тут комплекс — не может быть такого, что одно есть, а другого нет. В этом матче нам не хватило большинства. Мы должны были забивать, и нужно забивать, чтобы возвращать обраточку сопернику. Они ведь нам в большинстве забили — значит, и мы должны тем же отплачивать. Мы нахватали очень много абсолютно ненужных и бестолковых удалений, за которые ребята будут наказаны. Потому что это нарушение дисциплины.

— «Лада» подписала Бурдасова и Сетдикова, но ждать ли еще усиление?

— Вы же прекрасно видите, что усиление нам нужно. Причем по всем линиям. Да, ребята стараются. Но в свое время покойный Геннадий Цыгуров нам говорил: «Стараться мало, нужно мочь». Мы можем на ваше место взять любого жителя или обывателя. Он за вашу зарплату так стараться будет, но он не сможет. А вы — профессионалы, и вы должны мочь. В этом и суть.

— Ваш голкипер Иван Бочаров провел отличный матч.

— Он выполняет свою работу, держит нас в игре, дает шансы. Пока, к сожалению, мы не можем отплатить ему тем же.

— Почему вы не сняли вратаря за две минуты до конца матча?

— Идея была вообще снять голкипера, когда было удаление «4 на 4». Но наше большинство не давало такой уверенности, что это правильный ход. И в последних матчах мы в ситуации «6 на 5» пропускали в пустые ворота. Поэтому решили отложить это на самую концовку. Но не сработало.

— Не хотели в перерыве наорать на своих игроков, завести их, чтобы они забили гол?

— Если честно, я этим приемом пользовался перед третьим периодом. Сработало, но частично, — сказал главный тренер «Лады».