Десятков наорал на игроков «Лады» в перерыве с «Торпедо» (0:2): «Сработало частично. Прекрасно видите, что усиление нам нужно. Можно взять любого жителя, он за вашу зарплату так стараться будет,

— Да тут комплекс — не может быть такого, что одно есть, а другого нет. В этом матче нам не хватило большинства. Мы должны были забивать, и нужно забивать, чтобы возвращать обраточку сопернику. Они ведь нам в большинстве забили — значит, и мы должны тем же отплачивать. Мы нахватали очень много абсолютно ненужных и бестолковых удалений, за которые ребята будут наказаны. Потому что это нарушение дисциплины.
— «Лада» подписала Бурдасова и Сетдикова, но ждать ли еще усиление?
— Вы же прекрасно видите, что усиление нам нужно. Причем по всем линиям. Да, ребята стараются. Но в свое время покойный Геннадий Цыгуров нам говорил: «Стараться мало, нужно мочь». Мы можем на ваше место взять любого жителя или обывателя. Он за вашу зарплату так стараться будет, но он не сможет. А вы — профессионалы, и вы должны мочь. В этом и суть.
— Ваш голкипер Иван Бочаров провел отличный матч.
— Он выполняет свою работу, держит нас в игре, дает шансы. Пока, к сожалению, мы не можем отплатить ему тем же.
— Почему вы не сняли вратаря за две минуты до конца матча?
— Идея была вообще снять голкипера, когда было удаление «4 на 4». Но наше большинство не давало такой уверенности, что это правильный ход. И в последних матчах мы в ситуации «6 на 5» пропускали в пустые ворота. Поэтому решили отложить это на самую концовку. Но не сработало.
— Не хотели в перерыве наорать на своих игроков, завести их, чтобы они забили гол?
— Если честно, я этим приемом пользовался перед третьим периодом. Сработало, но частично, — сказал главный тренер «Лады».