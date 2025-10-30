Десятков наорал на игроков «Лады» в перерыве с «Торпедо» (0:2): «Сработало частично. Прекрасно видите, что усиление нам нужно. Можно взять любого жителя, он за вашу зарплату так стараться будет,

— Да тут комплекс — не может быть такого, что одно есть, а другого нет. В этом матче нам не хватило большинства. Мы должны были забивать, и нужно забивать, чтобы возвращать обраточку сопернику. Они ведь нам в большинстве забили — значит, и мы должны тем же отплачивать. Мы нахватали очень много абсолютно ненужных и бестолковых удалений, за которые ребята будут наказаны. Потому что это нарушение дисциплины.