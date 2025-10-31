Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.66
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.81
X
5.00
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.46
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Исаков о 2:0 с «Ладой»: «Все тренеры “Торпедо” сработали на отлично. Многое получилось из того, что планировали»

— Многое получилось из того, что мы планировали. По большому счету два матча прошли по одинаковому сценарию — что здесь, что в Тольятти. Только в гостях мы не реализовывали многие моменты, а здесь забили.

Источник: Спортс"

— Многое получилось из того, что мы планировали. По большому счету два матча прошли по одинаковому сценарию — что здесь, что в Тольятти. Только в гостях мы не реализовывали многие моменты, а здесь забили. И уверенная игра вратаря — все это привело к нашей победе.

— Можно ли сказать, что сегодня в День тренера мы увидели тренерскую победу «Торпедо»?

— Если сидишь в тренерской и проходишься по отдельным моментам, что мы готовили — большинство, меньшинство, оборона, вратари, игра в атаке, работа видеотренеров. То по большому счету все тренеры сработали на отлично.

— Не кажется ли вам, что игроки «Торпедо» были слишком агрессивными?

— Агрессия ребят, домашние трибуны — к тому же Егору Соколову вчера приехала семья. Конечно, хочется себя показать, ярко сыграть. Может быть, удаления в самом деле шли от эмоций.

— А давило на команду то, что «Торпедо» не засчитали две шайбы?

— Когда происходит отмена взятия ворот, то остается осадок. Но мы проявили лучшие качества, чтобы переломить эти моменты и перевесить чашу весов на свою сторону, — сказал главный тренер «Торпедо».