Ковальчук о 900-й шайбе Овечкина: «Был уверен, что он забьет ее в 1500-м матче, но у “Вашингтона” что-то пошло не так. Зато видно, что ему легче становится, вкатывается в сезон»

— Они оба — большие красавцы. Это что-то с чем-то! А по поводу Ови — я был уверен, что он забьет 900-й гол в своем 1500-м матче. Но «Вашингтон» уступил «Оттаве» со счетом 1:7. У них что-то пошло не так, но ничего страшного.