Ковальчук о 900-й шайбе Овечкина: «Был уверен, что он забьет ее в 1500-м матче, но у “Вашингтона” что-то пошло не так. Зато видно, что ему легче становится, вкатывается в сезон»

— Как вам Александр Овечкин, который вот-вот забьет 900 голов? Ну, а Сидни Кросби набрал уже 1700 очков за карьеру.

Источник: Спортс"

— Они оба — большие красавцы. Это что-то с чем-то! А по поводу Ови — я был уверен, что он забьет 900-й гол в своем 1500-м матче. Но «Вашингтон» уступил «Оттаве» со счетом 1:7. У них что-то пошло не так, но ничего страшного.

Зато видно уже по движению, что Овечкину легче становится. Он вкатывается в сезон, — сказал бывший форвард сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше