Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.85
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.66
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.48
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.81
X
5.00
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.46
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Кузнецов о переходе в «Металлург», а не в «Трактор»: «У них не было особого желания меня подписывать, никаких обид. В том году были варианты, но мы выбрали СКА»

— В прошлом году вы вернулись в Россию, но выбрали не «Трактор», воспитанником которого являетесь, а питерский СКА. В этом снова перешли не в «Трактор», а в стан принципиального соперника — магнитогорского «Металлурга». Какое решение далось сложнее?

— Абсолютно две разные ситуации. В том году были варианты, и мы приняли такое решение. Сразу скажу, что я ни о чем не жалею. Благодарен СКА, всему Петербургу, болельщикам. Было очень тепло и приятно там выступать.

В этом году все иначе: уже у «Трактора» не было особого желания меня подписывать. Здесь никаких обид — чисто спортивный интерес. При этом я очень люблю Челябинск, челябинских болельщиков, сам «Трактор». Это школа, которая меня воспитала, город, где я вырос, жил.

Сейчас я представляю «Металлург». Как можно скорее надо доказать болельщикам своей игрой, что я приехал не просто отбывать номер, а биться за клуб, за город. Возможно, они меня также полюбят, как в свое время полюбили в Челябинске, — сказал нападающий «Металлурга».