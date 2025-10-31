Терещенко о карьере: «НХЛ — недописанная страница моей биографии, которую надо было написать. Жалею, что не уехал, у меня бы там получилось, думаю»

НХЛ — это недописанная страница в моей биографии, которую надо было написать. Думаю, у меня бы там получилось, учитывая отношение к делу и характер", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
"Я сожалею, что в свое время не уехал в НХЛ. Хотя, мне жалеть не о чем, ведь у меня была потрясающая карьера: выигрывал чемпионаты мира, становился многократным чемпионом страны.