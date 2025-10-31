Гендиректор «Нефтехимика» об уходе Леонтьева: «В контракте был пункт, что в случае невыхода команды в плей-офф, мы его можем расторгнуть досрочно»

Решение по Олегу Юрьевичу принимали уже после окончания сезона. В первую очередь нужно было решить, остается Олег Юрьевич или нет. Решающее значение сыграло то, что «Нефтехимик» при нем уже второй год подряд не попал в плей-офф. Кандидатов на замену начали искать только после последней игры с «Адмиралом». Остановились на Игоре Владимировиче Гришине.