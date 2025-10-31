Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
0
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.70
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
3
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.69
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
9.50
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.54
X
5.09
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

Гендиректор «Нефтехимика» об уходе Леонтьева: «В контракте был пункт, что в случае невыхода команды в плей-офф, мы его можем расторгнуть досрочно»

— У нас была договоренность с Леонтьевым, что мы работаем вместе до конца сезона. У нас был непростой отрезок в январе, когда мы с шестого места скатились на десятое. В такой сложный момент доверились ему и слово свое сдержали.

Решение по Олегу Юрьевичу принимали уже после окончания сезона. В первую очередь нужно было решить, остается Олег Юрьевич или нет. Решающее значение сыграло то, что «Нефтехимик» при нем уже второй год подряд не попал в плей-офф. Кандидатов на замену начали искать только после последней игры с «Адмиралом». Остановились на Игоре Владимировиче Гришине.

— Доводилось слышать, что Леонтьев крайне болезненно воспринял решение о своем увольнении.

— 30 марта в моем кабинете с ним пили чай, поговорили как есть. Олег Юрьевич воспринял это решение спокойно и немного болезненно, потому что до плей-офф оставалось всего два очка.

— У Леонтьева же был действующий контракт?

— Да, на три года. Но в нем был пункт, что в случае невыхода команды в плей-офф, мы его со своей стороны можем расторгнуть досрочно, — сказал Игорь Ларионов.