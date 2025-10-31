«Тампа» провела церемонию в честь 1000 очков Кучерова в НХЛ перед матчем с «Далласом». Ему вручили золотую клюшку, портрет из игральных кубиков и другие подарки

Он стал 101-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 1000+ очков.
Перед матчем против «Старс» (2:1 ОТ) на арене «Тампы» состоялась специальная церемония в честь 32-летнего россиянина. На льду к Кучерову присоединились его жена Анастасия, сын Максим и дочь Алиса.
На видеокубе был показан специальный памятный видеоролик с поздравлениями от российских игроков НХЛ, а также бывших и действующих партнеров.
Клуб подарил российскому нападающему его портрет, сделанный из 12 тысяч игральных кубиков. Владелец клуба Даг Островер вручил хоккеисту золотую клюшку, капитан команды Виктор Хедман — часы с памятной гравировкой, а вратарь Андрей Василевский — специальный сувенир от НХЛ.
Кроме того, талисман клуба Тандербаг вручил миниатюрные золотые клюшки детям форварда.