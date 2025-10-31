Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.54
X
5.09
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Лада
0
П1
X
П2

«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх

«Пингвинс» обыграли «Миннесоту» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

С 18 очками в 12 играх команда под руководством Дэна Мьюза идет на 1-м месте в Столичном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.

«Питтсбург» отлично стартовал в сезоне. Повторит путь «Вашингтона»-2025?