Тренер Овечкина по ОФП о подготовке игрока: «У Александра бывает по 2−3 тренировки в день. Он очень много занимается, уникальный человек»

— Подготовка любого спортсмена достаточно вариативна. Это не стабильный набор действий, которому нужно четко следовать. Так не бывает в спорте. Всегда есть свои нюансы и особенности в конкретный момент. Когда спортсмен приходит на очередную тренировку, это оговаривается. И мы всегда строим свою работу, учитывая такие моменты. Есть, конечно же, план упражнений на период, но можем убрать часть, или добавить нечто другое, или увеличить количество повторений, вес и так далее.