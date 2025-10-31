Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.47
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.82
П2
4.02
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Тренер Овечкина по ОФП о подготовке игрока: «У Александра бывает по 2−3 тренировки в день. Он очень много занимается, уникальный человек»

В текущем регулярном чемпионате 40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков за 10 матчей при полезности «плюс 4».

— Как проходила подготовка к этому сезону? Было ли что-то новое в процессе?

— Подготовка любого спортсмена достаточно вариативна. Это не стабильный набор действий, которому нужно четко следовать. Так не бывает в спорте. Всегда есть свои нюансы и особенности в конкретный момент. Когда спортсмен приходит на очередную тренировку, это оговаривается. И мы всегда строим свою работу, учитывая такие моменты. Есть, конечно же, план упражнений на период, но можем убрать часть, или добавить нечто другое, или увеличить количество повторений, вес и так далее.

Скажем, если Александр пришел на тренировку, не выспавшись, бессмысленно давать ему тяжелую работу, которая была у нас запланирована: это будет во вред организму. Более того, можно еще и травму получить. Поэтому, конечно же, мы убираем часть упражнений, добавляем другие движения, которые ему не повредят.

И в течение долгих лет, которые мы с ним тренируемся, мы учитываем все объективные факторы. Процесс подбора упражнений очень гибкий и изменяется соответственно возрасту, состоянию, даже погоде. Если у нас запланирован длительный кросс, а на улице жара +35, неправильно будет бегать и нагружать сердце под солнцем. Мы всегда можем сделать тренировку более полезной. Не нужно ломать стену головой, всегда есть способ достичь цели более подходящими методами.

— Но все-таки обычно каждый день тренировки?

— Да, безусловно. Особенно в глубоком подготовительном периоде, когда мы только-только начинаем, 6 дней в неделю он на тренировке со мной. Не каждый день у него есть лед в начальном периоде подготовки, однако с ОФП обязательно 6 дней.

— И, как правило, есть лед и земля?

— У Александра бывает по 2, а то и 3 тренировки в день. Есть ледовая тренировка и зал после нее, и есть еще одна вечерняя тренировка. Он очень много тренируется.

В этом плане, как и во многих других, он уникальный человек, — сказал персональный тренер Александра Овечкина по общей физической подготовке Павел Бурлаченко.

Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре: «В НФЛ их до сих пор используют. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику».

