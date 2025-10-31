Фетисов о результативности Малкина: «Он в потрясающей форме, ловит кайф от игры. Может, это последний сезон»

"Человек следит за собой. Я тренировался с ним летом, он в потрясающей форме.
Мне кажется, что он кайф ловит сейчас от игры. Может, потому что это предположительно последний сезон. Без удовольствия от игры в хоккей такие результаты показывать невозможно.
Думаю, тут все это в комплексе дает такой результат. Команда тоже хорошо играет, можно только порадоваться", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет — 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу — 20 очков в 40 лет.