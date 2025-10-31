Ларионов про 2:3 от «Локомотива»: «СКА чуть не хватило удачи — обязаны были забить “5 на 3”. Верим в команду — хочется такого азарта и энтузиазма все три периода»

— Хороший матч. К сожалению, проиграли.
Если делать короткий анализ: чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, обязаны были забить при игре «5 на 3», но вратарь был в ударе сегодня, это и сделало большую разницу в матче.
— Момент «5 на 3» был определяющим?
— Абсолютно. В тренерской посмотрели: у нас был 200-процентный момент.
Когда шайба была у Короткого, надо было забивать, а он искал еще передачу. К тому же игрок был без клюшки, играли почти «5 на 2» — надо было решать. Удача отвернулась от нас, могли переломить игру и победить.
— В октябре трижды проиграли «Локомотиву». Почему?
— Общую причину найти сложно. Первый матч здесь хорошо играли — по рисунку и структуре заслуживали большего. Дома тоже равная игра была — там не хватило огня и сил.
Сегодня матч уровня плей‑офф. Знаем, что соперник играет очень агрессивно и быстро — все заточено под бросок. Провести параллель между играми сложно.
Сезон долгий, нужно сделать правильные выводы, понять, где можем быть лучше и как можем избежать ненужных ошибок. Надо подправить маленькие детали.
Верим в нашу команду. Ребята старались, играли в три звена в третьем периоде. Хочется такого накала, азарта и энтузиазма все три периода. В этом наш потенциал, — сказал Игорь Ларионов.