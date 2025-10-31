Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.90
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
01.11
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.90
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
01.11
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.42
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

Ларионов про 2:3 от «Локомотива»: «СКА чуть не хватило удачи — обязаны были забить “5 на 3”. Верим в команду — хочется такого азарта и энтузиазма все три периода»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Хороший матч. К сожалению, проиграли.

Если делать короткий анализ: чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, обязаны были забить при игре «5 на 3», но вратарь был в ударе сегодня, это и сделало большую разницу в матче.

— Момент «5 на 3» был определяющим?

— Абсолютно. В тренерской посмотрели: у нас был 200-процентный момент.

Когда шайба была у Короткого, надо было забивать, а он искал еще передачу. К тому же игрок был без клюшки, играли почти «5 на 2» — надо было решать. Удача отвернулась от нас, могли переломить игру и победить.

— В октябре трижды проиграли «Локомотиву». Почему?

— Общую причину найти сложно. Первый матч здесь хорошо играли — по рисунку и структуре заслуживали большего. Дома тоже равная игра была — там не хватило огня и сил.

Сегодня матч уровня плей‑офф. Знаем, что соперник играет очень агрессивно и быстро — все заточено под бросок. Провести параллель между играми сложно.

Сезон долгий, нужно сделать правильные выводы, понять, где можем быть лучше и как можем избежать ненужных ошибок. Надо подправить маленькие детали.

Верим в нашу команду. Ребята старались, играли в три звена в третьем периоде. Хочется такого накала, азарта и энтузиазма все три периода. В этом наш потенциал, — сказал Игорь Ларионов.