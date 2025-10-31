Ричмонд
Еронко о СКА: «Ничего не получится, пока Ларионов-младший будет появляться в составе — еще и в большинстве. Игроки ведь не дураки. Никакой команды в таком случае не создать»

Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

"Если взять сегодняшний матч, в хоккей в нем играла одна команда. А другая в основном наблюдала.

Этот «Локомотив» в разы более симпатичен, чем при Никитине. Рафиков, Елесин и особенно Гернат явно кайфуют от того, что наконец-то можно поиграть в тот самый хоккей. И где-то даже тушуются, подрастеряв за последние годы навыки.

Истинный потенциал команды Хартли мы увидим примерно к январю. Когда тренировки уже будут без пауз на объяснения упражнений. А «школа хоккея» — постоянные индивидуальные встречи с игроками с разбором смен и эпизодов — начнет приносить серьезные плоды.

А вот когда же мы увидим истинный потенциал СКА — вопрос вопросов. Бабенко, безусловно, поможет.

Но пока в составе из раза в раз будет появляться Ларионов-младший, да еще и в большинстве, при том что Голдобин либо сидит, либо сидит, но не на лавке, ничего не получится, даже если сам Скотти Боумэн ассистировать будет.

Игроки ведь не дураки. И не слепые. В «Торпедо» вопросов у них было много. Тут — еще больше.

И никакой команды — в понимании именно команды — в таком случае не создать«, — написал бывший ассистент генерального менеджера “Авангарда” и экс-скаут “Сан-Хосе” Игорь Еронко.